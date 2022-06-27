Юрист Гусятников прокомментировал снижение порога на получение жилищных субсидий в регионах

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников прокомментировал сообщение о том, что с июля регионы снижают порог на получение жилищных субсидий.
Юрист Гусятников прокомментировал снижение порога на получение жилищных субсидий в регионах
  • globallookpress.com

В беседе с Life.ru он заявил, что на меру поддержки смогут рассчитывать больше граждан.

«При назначении субсидии также учитывается площадь, на которой проживают претенденты на выплату. Нормы прописаны в региональных законах. Так, в столице это 33 кв. м для одинокого человека. Для семьи из двух человек норматив — 42 кв. м, а для трёх и более — 18 кв. м на человека», — уточнил эксперт.

Ранее Гусятников разъяснил ситуацию с получением жилищных субсидий.

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