Юрист Красовская прокомментировала повышение выплат по социальным контрактам

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала повышение выплат по социальным контрактам с 1 июля.

Заключать такие контракты могут граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Право на него также имеют те, кто потерял работу с 1 марта 2022 года или был признан безработным.

«Максимальный размер выплат предпринимателям составит 350 тыс. рублей (сейчас 250 тыс.), а на развитие подсобного хозяйства — 200 тыс. (сейчас 100 тыс.). Получить государственную социальную помощь можно через органы социальной защиты населения», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что число вакансий для специалистов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в столице выросло на 36% за три года.