Врач Кржижановская рассказала, чего нельзя делать при зубной боли

Короткая ссылка
Главный врач сети стоматологических центров кандидат медицинских наук Юлия Кржижановская рассказала, чего нельзя делать при зубной боли.
Врач Кржижановская рассказала, чего нельзя делать при зубной боли
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей эксперт предостерегла от попыток охладить или согреть любые проявления зубной боли.

«Охлаждение или согревание может ухудшить ваше состояние и обострить процесс. Это же относится и к посещению бани. Алкоголь недопустимо принимать при зубной боли — это может усилить боль и осложнить течение заболевания», — предупредила она.

Кроме того, врач не рекомендовала пить антибиотики без рецепта от врача.

«Пить антибиотики без назначения врача нельзя. Вы можете неверно подобрать группу препарата и дозировку», — подчеркнула она.

Эксперт посоветовала обращаться к врачу при появлении зубной боли.

«За болью в живом зубе скрывается кариес, начало пульпита. Соответственно, нельзя затягивать с визитом к врачу, полагаясь на самолечение. Оно грозит развитием пульпита, периодонтита, флюса», — заключила она.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, стоматолог-хирург Инна Ростовенко в беседе с «Известиями» рассказала, какие продукты способствуют белизне зубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить