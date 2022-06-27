Врач Кржижановская рассказала, чего нельзя делать при зубной боли

Главный врач сети стоматологических центров кандидат медицинских наук Юлия Кржижановская рассказала, чего нельзя делать при зубной боли.

В беседе с Общественной службой новостей эксперт предостерегла от попыток охладить или согреть любые проявления зубной боли.

«Охлаждение или согревание может ухудшить ваше состояние и обострить процесс. Это же относится и к посещению бани. Алкоголь недопустимо принимать при зубной боли — это может усилить боль и осложнить течение заболевания», — предупредила она.

Кроме того, врач не рекомендовала пить антибиотики без рецепта от врача.

«Пить антибиотики без назначения врача нельзя. Вы можете неверно подобрать группу препарата и дозировку», — подчеркнула она.

Эксперт посоветовала обращаться к врачу при появлении зубной боли.

«За болью в живом зубе скрывается кариес, начало пульпита. Соответственно, нельзя затягивать с визитом к врачу, полагаясь на самолечение. Оно грозит развитием пульпита, периодонтита, флюса», — заключила она.

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