В Татарстане рассказали об увеличении числа студентов колледжей в регионе

За последние три года в Татарстане увеличилось количество студентов профессиональных образовательных организаций.

Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.

«В 2018/19 учебном году в частных и государственных колледжах учились 85,8 тыс. человек. За последующие два года их количество увеличилось на 5,2 тыс. — по 2,6 тыс. ежегодно. Однако в 2021/22 учебном году студентов колледжей в Татарстане стало примерно на 700 человек меньше», — отмечается в материале.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Санкт-Петербурге начался финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей».