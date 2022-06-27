В Татарстане рассказали об увеличении числа студентов колледжей в регионе

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За последние три года в Татарстане увеличилось количество студентов профессиональных образовательных организаций.
В Татарстане рассказали об увеличении числа студентов колледжей в регионе
  • РИА Новости

Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.

«В 2018/19 учебном году в частных и государственных колледжах учились 85,8 тыс. человек. За последующие два года их количество увеличилось на 5,2 тыс. — по 2,6 тыс. ежегодно. Однако в 2021/22 учебном году студентов колледжей в Татарстане стало примерно на 700 человек меньше», — отмечается в материале.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Санкт-Петербурге начался финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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