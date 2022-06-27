Роспотребнадзор призвал не купаться в ряде районов Крыма, так как качество воды там может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков», — говорится в заявлении.

Вместе с этим Роспотребнадзор отметил, что загорать на соответствующих пляжах можно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями.

27 июня ИА «Крыминформ» сообщало, что пресс-служба МЧС Крыма призвала жителей домов вдоль реки Салгир быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня воды в реке.