Роспотребнадзор призвал не купаться в ряде районов Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков», — говорится в заявлении.
Вместе с этим Роспотребнадзор отметил, что загорать на соответствующих пляжах можно.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями.
27 июня ИА «Крыминформ» сообщало, что пресс-служба МЧС Крыма призвала жителей домов вдоль реки Салгир быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня воды в реке.