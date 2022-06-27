Терапевт Махова высказалась о свойствах фруктозы

Врач оздоровительного и спа-центра здоровья Verba Mayr Софья Махова высказалась о свойствах фруктозы.

«В отличие от глюкозы, практически вся фруктоза идёт на пополнение жирового запаса. А в процессе превращения в кровь выбрасывается избыток триглицеридов (предшественников жиров) и мочевой кислоты», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Махова, фруктоза слаще сахара, дешевле и используется в самой популярной еде, в том числе в газировке.

«Фруктозной «перегрузке» способствует и имидж. Много лет она используется в качестве заменителя сахара в так называемых здоровых продуктах, предназначенных для диабетиков. Благодаря этому фруктозосодержащая пища стала ассоциироваться с ЗОЖ», — пояснила врач.

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