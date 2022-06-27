Эндокринолог Жито рассказал о пользе щавеля

Эндокринолог Алексей Жито рассказал о пользе щавеля.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что в щавеле содержатся калий и магний, которые помогают нормализовать работу сердца.

«Большое количество клетчатки способствует нормализации микрофлоры кишечника, так как клетчатка является источником питания полезных бактерий в кишечнике», — сообщил врач.

Он напомнил, что микрофлора кишечника защищает организм от аллергии и укрепляет иммунитет.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.