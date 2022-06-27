В ЯНАО дали советы по безопасному посещению тундры и леса

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Врач Новоуренгойской центральной городской больницы Натальи Черемных и грибник Сергей Горшанов дали советы по безопасному посещению тундры и леса.
В ЯНАО дали советы по безопасному посещению тундры и леса
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В беседе с URA.RU Черемных отметила, что для профилактики укусов насекомых нужно закрыть все открытые участки тела.

«При укусах насекомых возможно развитие аллергических реакций местного и общего типа. Конечно, если аллергоанамнез отягощён, лучше при себе иметь антигистаминные препараты, прописанные лечащим врачом», — заявила она.

Со своей стороны, Горшанов выразил мнение, что почти все ягоды, которые растут в регионе, являются съедобными.

«Если хочешь пить, собирай водянику — маленькую чёрную ягоду. Её не собирают обычно, а только едят в лесу, утоляя жажду», — сообщил он.

По его словам, на Ямале можно собирать подберёзовики, подосиновики, белые грибы, маслята, сыроежки, волнушки.

«Ядовитых грибов мало, в основном, мухоморы и поганки», — добавил он.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

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