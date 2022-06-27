Дерматолог Акулич рассказала, как безопасно загорать

Врач-косметолог, дерматолог Ирина Акулич рассказала, как безопасно загорать.

«Есть определённые часы, когда активность солнечного излучения максимальная. В это время лучше избегать нахождения на солнце. Нужно использовать крем с SPF, если есть возможность, то ходить под зонтиком», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Также рекомендуется регулярно пить воду, поскольку на солнце организм быстро теряет влагу.

Во время загорания лучше расположиться на лежаке в тени, а спать под солнцем нежелательно. Кроме того, на пляже потребуется головной убор.

Как добавила Акулич, универсального средства от солнечных ожогов нет.

«Нет такого понятия «самое действенное», потому что всё зависит от степени ожога, от фототипа кожи. Очень много нюансов, нельзя однозначно сказать, что вот каждому человеку подойдёт одно средство или один метод», — заключила она.

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