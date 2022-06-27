Терапевт Бойко рассказала, как защитить здоровье в жаркую погоду

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Врач-терапевт Ирина Бойко рассказала, как защитить своё здоровье в жаркую погоду.
Терапевт Бойко рассказала, как защитить здоровье в жаркую погоду
  • Gettyimages.ru

«Сердечникам я рекомендую в такую погоду появляться на улице как можно реже, особенно в часы, когда солнце наиболее активно, — с 12:00 до 16:00. Не утруждайте себя в эти дни дополнительной физической нагрузкой», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

В группу риска также входят люди с хроническими заболеваниями, связанными с органами дыхания.

Как отметила Бойко, в жару не стоит пить ледяную воду. Не рекомендуется долго сидеть под работающим кондиционером.

Врач советует пить прохладную воду, причём небольшими глотками, и добавить в рацион овощи и фрукты.

«А вот газированными напитками злоупотреблять не стоит. Они не утоляют жажду. Скорее, напротив, вам захочется пить ещё больше», — пояснила она.

Бойко добавила, что в жаркие солнечные дни нужно носить головные уборы.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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