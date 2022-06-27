Московская область стала лидером ЦФО по производству овощей

Короткая ссылка
Московская область заняла первое место среди регионов Центрального федерального округа по производству овощей в открытом грунте. Отмечается, что по России область стала шестой.
Московская область стала лидером ЦФО по производству овощей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

Зампред правительства области Георгий Филимонов утверждает, что под посадки овощей открытого грунта запланировали 8,2 тыс. га площадей в регионе в 2022 году.

«Мы рассчитываем на 10%-ное увеличение урожая картофеля, кабачков, моркови, свёклы, капусты и лука», — подчеркнул Филимонов.

Отмечается, что область заняла второе место среди регионов ЦФО по выпуску молока и седьмое по производству скота и птицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить