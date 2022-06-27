Московская область стала лидером ЦФО по производству овощей
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Об этом информирует телеканал «360».
Зампред правительства области Георгий Филимонов утверждает, что под посадки овощей открытого грунта запланировали 8,2 тыс. га площадей в регионе в 2022 году.
«Мы рассчитываем на 10%-ное увеличение урожая картофеля, кабачков, моркови, свёклы, капусты и лука», — подчеркнул Филимонов.
Отмечается, что область заняла второе место среди регионов ЦФО по выпуску молока и седьмое по производству скота и птицы.