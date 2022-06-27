Замминистра здравоохранения Плутницкий рассказал о работе национальной службы санитарной авиации

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Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий на круглом столе в комитете Госдумы по охране здоровья рассказал, что за пять лет национальная служба санитарной авиации спасла 65 499 человек.
Замминистра здравоохранения Плутницкий рассказал о работе национальной службы санитарной авиации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Среди спасённых — 11 678 детей, в том числе 4039 малышей до одного года.

«Каждая спасённая жизнь — это очень важно. Врачи трудятся в экстремальных условиях. Их работа — тяжелый труд и большая ответственность», — отметил Плутницкий.

Он также добавил, что за первый год работы санитарной авиации было спасено 8 367 человек, из них 1 618 дети и 590 малышей до одного года.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров рассказал о мерах поддержки фармотрасли.

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