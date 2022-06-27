В рамках реализации программы «Парки Подмосковья» в регионе создали 863 зоны отдыха

В рамках реализации программы «Парки Подмосковья» в регионе создали 863 зоны для отдыха и прогулок, а также проведения массовых мероприятий.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра благоустройства области Михаила Хайкина.

Он рассказал, что в регионе подготовили 705 точек питания, 322 аттракциона, 88 пунктов проката к открытию летнего сезона.

Хайкин также сообщил, что в области благоустроили 300 крупных и значимых объектов в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

Ранее НСН писала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» начали обустройство современной зоны для игры в пляжный волейбол.