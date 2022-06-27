В ХМАО обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

В районе Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе местный житель обнаружил немецкий миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявлении Росгвардии.

«При идентификации было установлено, что обнаруженный предмет является боевой 50-мм немецкой миномётной миной времён Великой Отечественной войны, содержащей в себе порядка 115 г тротила», — говорится в сообщении.

Инженеры Росгвардии обезвредили снаряд с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.