В ХМАО обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявлении Росгвардии.
«При идентификации было установлено, что обнаруженный предмет является боевой 50-мм немецкой миномётной миной времён Великой Отечественной войны, содержащей в себе порядка 115 г тротила», — говорится в сообщении.
Инженеры Росгвардии обезвредили снаряд с соблюдением всех мер безопасности.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.