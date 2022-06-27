В ХМАО обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

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В районе Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе местный житель обнаружил немецкий миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны.
В ХМАО обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявлении Росгвардии.

«При идентификации было установлено, что обнаруженный предмет является боевой 50-мм немецкой миномётной миной времён Великой Отечественной войны, содержащей в себе порядка 115 г тротила», — говорится в сообщении.

Инженеры Росгвардии обезвредили снаряд с соблюдением всех мер безопасности. 

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.

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