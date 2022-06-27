Губернатор Московской области заявил, что число школьников в Подмосковье в этом году превысит миллион

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число школьников в Подмосковье в этом году составит 1 млн 27 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора на совещании с зампредами, которое состоялось сегодня, 27 июня.

«У нас 980 тыс. человек учатся в школах. В этом году 1 сентября мы ждём уже 1 млн 27 тыс. учеников. Контингент растёт. Неслучайно часто наша работа связана с закладкой, строительством, сдачей новых школ. Поиск современных методик, учителей — всё это является, безусловно, приоритетом», — заявил Воробьёв.

Также он сообщил, что в 2022 году школу окончили 34 тыс. 11-классников и 79 тыс. девятиклассников.

Ранее НСН сообщило со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, что в Москве выделили восемь земельных участков для строительства школ и детсадов в 2022 году.