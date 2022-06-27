Терапевт Асанов перечислил лучшие продукты при жаркой погоде

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Терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, как правильно питаться в жару.
Терапевт Асанов перечислил лучшие продукты при жаркой погоде
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«Хотя в период жары главное желание организма — охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело», — заявил Асанов в беседе с Общественной службой новостей.

Другим полезными для питания в жару продуктами являются брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей, лесные ягоды, а также мята.

«А если вы добавите мяту в охлаждённую воду с ломтиком огурца, то получите полезный освежающий напиток», — заключил Асанов.

Ранее в беседе с телеканалом «360» Елена Соломатина порекомендовала не употреблять в жару продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например, мясо. 

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