В Московской области летом пройдёт около 40 крупных спортивных мероприятий

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Летом в Подмосковье запланировано проведение около 40 крупных региональных спортивных мероприятий.
В Московской области летом пройдёт около 40 крупных спортивных мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

«Этим летом в Московской области пройдёт 37 региональных спортивных мероприятий и более 1300 — муниципальных, которые по нашим планам и тем показателям, которые мы уже видим в июне, посетят в качестве участников более 1,5 млн человек», — заявил Абаренов на совещании губернатора Подмосковья.

В частности, в регионе пройдут турниры по пляжному волейболу, шахматам, футболу и хоккею.

Ранее НСН сообщила, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» начали обустройство современной зоны для игры в пляжный волейбол.

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