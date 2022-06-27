Путин высказался об иностранных компаниях, проталкивающих в России свои лекарства 

Российский президент Владимир Путин высказался об иностранных фармкомпаниях, проталкивающих в России свои лекарства.

Об этом президент заявил на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

По словам Чиханчина, иностранные фармацевтические компании привлекли ряд руководителей медучреждений и медработников в 30 российских регионах для того, чтобы проталкивать свои лекарственные препараты

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей.