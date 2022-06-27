Диетолог Мойсенко дала рекомендации по питанию в жару

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Диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.
Диетолог Мойсенко дала рекомендации по питанию в жару
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«На сегодняшний день самыми полезными продуктами питания являются сочетание овощей с легкими сортами мяса, причем нежирными, а также рыбой или любыми морепродуктами», — рассказала диетолог в беседе с Nation News.

По её словам, в первую очередь следует исключить употребление алкогольных напитков, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи. Не стоит злоупотреблять хлебобулочными изделиями, маслами и орехами.

Диетолог рекомендует в жару употреблять достаточное количество воды, ягоды и овощи, особенно зелёные.

«В летний период времени нам не нужны горячие супы и борщи. И напротив, суп-пюре в холодном состоянии, холодные летние супы они нам очень помогают улучшить состояние кишечника. Это важно», — рассказала Мойсенко.

Вместо большого количества фруктов врач рекомендует употреблять ягоды, в которых содержится огромное количество антиоксидантов, что является профилактикой сердечно-сосудистой системы.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

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