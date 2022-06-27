В МЧС предупредили о повышенной пожароопасности лесов в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«В период с 28 июня по 3 июля 2022 года по юго-востоку Нижегородской области сохранится высокая (четвёртый класс) и ожидается чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов», — говорится в сообщении ведомства.
Жителям Нижегородской области рекомендовали не разводить костры и не сжигать сухую траву и мусор, а также соблюдать меры осторожности при обращении с открытым огнём.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 22 июня ввели особый противопожарный режим.