В МЧС предупредили о повышенной пожароопасности лесов в Нижегородской области

В Нижегородской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов с 28 июня по 3 июля.

Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«В период с 28 июня по 3 июля 2022 года по юго-востоку Нижегородской области сохранится высокая (четвёртый класс) и ожидается чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям Нижегородской области рекомендовали не разводить костры и не сжигать сухую траву и мусор, а также соблюдать меры осторожности при обращении с открытым огнём.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 22 июня ввели особый противопожарный режим.