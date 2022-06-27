В МЧС предупредили о повышенной пожароопасности лесов в Нижегородской области

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В Нижегородской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов с 28 июня по 3 июля.
В МЧС предупредили о повышенной пожароопасности лесов в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«В период с 28 июня по 3 июля 2022 года по юго-востоку Нижегородской области сохранится высокая (четвёртый класс) и ожидается чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям Нижегородской области рекомендовали не разводить костры и не сжигать сухую траву и мусор, а также соблюдать меры осторожности при обращении с открытым огнём.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 22 июня ввели особый противопожарный режим.

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