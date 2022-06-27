В подмосковных парках в выходные бесплатно раздали 30 тысяч бутылок воды

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В 44 подмосковных парках в связи с жаркой погодой в выходные 25 и 26 июня бесплатно раздали 30 тыс. бутылок воды.
В подмосковных парках в выходные бесплатно раздали 30 тысяч бутылок воды
  • Gettyimages.ru

«В Московскую область пришла по-настоящему жаркая погода. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы», — среди прочего рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, передаёт телеканал «360».

Акцию планируют проводить до конца лета. В те дни, когда температура воздуха в тени будет превышать +25 °С, сотрудники парков культуры и отдыха, а также волонтёры будут бесплатно раздавать воду гражданам.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в парках области более 2 тыс. человек проверили своё здоровье.

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