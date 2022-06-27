ФСБ и Росфинмониторинг работают над пресечением продаж зарубежных лекарств через врачей

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Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей.
ФСБ и Росфинмониторинг работают над пресечением продаж зарубежных лекарств через врачей
  • Gettyimages.ru

«Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах», — заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он рассказал, что иностранные фармкомпании «проталкивали» свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров рассказал о мерах поддержки фармотрасли.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что в настоящее время организован постоянный контакт с производителями лекарств и медицинской наукой.

«Это очень важно. Мы им всегда говорим: не оставайтесь один на один со своими проблемами, говорите нам о них. Государство помогает фармкомпаниям финансами через Фонд развития промышленности, выдаёт льготные кредиты», — сказал он.

Как считает Петров, медицинскую науку нужно перевести с грантов на постоянное финансирование.

Также в Москве, как сообщала НСН, рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам.

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