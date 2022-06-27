Минпромторг заявил об обеспеченности больниц России необходимыми расходными материалами

В пресс-службе Минпромторга заявили, что российские медицинские учреждения полностью обеспечены всеми необходимыми расходными материалами.

Как отметили в ведомстве агентству РИА Новости, это достигнуто благодаря локализации многих производств и налаживанию поставок из дружественных стран.

Таким образом в Минпромторге ответили на сообщения СМИ о якобы нехватке в больницах медицинских расходных материалов: шунтов для медицинских операций, различных видов протезов и т. д.

«По информации Росздравнадзора, ни российские, ни иностранные производители указанных медицинских изделий, зарегистрированных на территории России, не заявляли об уходе с российского рынка. Мы ведём активную работу с нашими зарубежными коллегами, в том числе по линии торгпредств, регулярно получаем предложения по поставкам различных медицинских изделий из целого ряда дружественных стран», — заявили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что в России производятся многие соответствующие расходники. Например, в стране есть восемь организаций, занимающихся протезами для сердечно-сосудистой хирургии, которые производят 46,7% общего количества протезов в России.

«В настоящее время на территории Российской Федерации действует 52 регистрационных удостоверения (11 организаций) на производство медицинских изделий для шунтирования (17 из них производятся отечественными производителями)», — добавили в пресс-службе ведомства, отметив, что производство этой продукции в России по итогам первого квартала 2022 года увеличилось в стоимостном выражении на 42%, а в натуральном — на 50%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров рассказал о мерах поддержки фармотрасли.