В парках Подмосковья более двух тысяч человек проверили своё здоровье

Более 2 тыс. человек проверили своё здоровье в рамках акции, которая проходит по выходным в парках Подмосковья.

«В минувшие выходные своё здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции — уже более 2 тыс.», — передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой.

В выходные акция прошла в 21 подмосковном парке в четвёртый раз.

Наряду с этим телеканал «360» уточняет, что в рамках акции жители области могут пройти антропометрию, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, измерить давление и пройти вакцинацию от коронавируса.