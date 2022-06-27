В парках Подмосковья более двух тысяч человек проверили своё здоровье

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Более 2 тыс. человек проверили своё здоровье в рамках акции, которая проходит по выходным в парках Подмосковья.
В парках Подмосковья более двух тысяч человек проверили своё здоровье
  • РИА Новости

«В минувшие выходные своё здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции — уже более 2 тыс.», — передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой.

В выходные акция прошла в 21 подмосковном парке в четвёртый раз.

Наряду с этим телеканал «360» уточняет, что в рамках акции жители области могут пройти антропометрию, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, измерить давление и пройти вакцинацию от коронавируса.

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