В парках Подмосковья более двух тысяч человек проверили своё здоровье
- РИА Новости
«В минувшие выходные своё здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции — уже более 2 тыс.», — передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой.
В выходные акция прошла в 21 подмосковном парке в четвёртый раз.
Наряду с этим телеканал «360» уточняет, что в рамках акции жители области могут пройти антропометрию, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, измерить давление и пройти вакцинацию от коронавируса.