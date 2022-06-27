В Москве открыли Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарств
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Об этом пишет НСН.
В центре разместили шесть лабораторий с современным оборудованием, в том числе отечественного производства. Его площадь составляет 700 кв. м.
Там среди прочего будут производить три препарата и совершенствовать технологии производства более 60 активных фармацевтических субстанций.
Также в центре ежегодно планируют выпускать 73 млн лекарств в ампулах и флаконах, около 1 млрд таблеток и капсул.
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