Диетолог Соломатина перечислила лучшие блюда для жаркой погоды
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В беседе с радио Sputnik Соломатина отметила, что летом следует употреблять продукты, которые легко усваиваются и помогают охладить организм.
«Холодные летние супы (например, гаспачо, окрошка, свекольник) содержат много овощей, зелени, клетчатки, дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания. Они выводят лишние жиры из организма, очищают организм и кормят полезную микрофлору», — уточнила Соломатина.
Белки диетолог советует получать летом из творога, яиц, морепродуктов, курицы, идейки, кролика. Жиры рекомендуется употреблять растительные.
Среди рекомендуемых охлаждающих продуктов — цитрусовые (например, лайм, лимон, грейпфрут), а также мята, огурец, горячий зелёный чай.
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