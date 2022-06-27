Диетолог Соломатина перечислила лучшие блюда для жаркой погоды

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Кандидат медицинских наук врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно питаться в жару.
Диетолог Соломатина перечислила лучшие блюда для жаркой погоды
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В беседе с радио Sputnik Соломатина отметила, что летом следует употреблять продукты, которые легко усваиваются и помогают охладить организм.

«Холодные летние супы (например, гаспачо, окрошка, свекольник) содержат много овощей, зелени, клетчатки, дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания. Они выводят лишние жиры из организма, очищают организм и кормят полезную микрофлору»,  — уточнила Соломатина.

Белки диетолог советует получать летом из творога, яиц, морепродуктов, курицы, идейки, кролика. Жиры рекомендуется употреблять растительные.

Среди рекомендуемых охлаждающих продуктов — цитрусовые (например, лайм, лимон, грейпфрут), а также мята, огурец, горячий зелёный чай.

Ранее в разговоре с URA.RU диетолог Ирина Писарева объяснила снижение аппетита в жару.

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