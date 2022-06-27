Диетолог Соломатина рассказала о вреде солёной пищи
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Как уточнила Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24», усталость и слабость могут возникать в результате сгущения крови после употребления солёного.
«Это может проявляться потерей работоспособности, раздражительностью, невозможностью сконцентрироваться, нормально сосредоточиться», — объяснила она.
Кроме того, соль задерживает в организме жидкость, что приводит к повышению артериального давления и набору веса из-за отёков.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует здоровым людям употреблять не более 5 г соли в день, гипертоникам — не более 3 г.
Ранее в беседе с телеканалом «360» Елена Соломатина порекомендовала не употреблять в жару продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например, мясо.