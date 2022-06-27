Диетолог Соломатина рассказала о вреде солёной пищи

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чрезмерное употребление солёной пищи может вызывать жажду и стать причиной усталости, снижения работоспособности и избыточного веса.

Как уточнила Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24», усталость и слабость могут возникать в результате сгущения крови после употребления солёного.

«Это может проявляться потерей работоспособности, раздражительностью, невозможностью сконцентрироваться, нормально сосредоточиться», — объяснила она.

Кроме того, соль задерживает в организме жидкость, что приводит к повышению артериального давления и набору веса из-за отёков.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует здоровым людям употреблять не более 5 г соли в день, гипертоникам — не более 3 г.

Ранее в беседе с телеканалом «360» Елена Соломатина порекомендовала не употреблять в жару продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например, мясо.