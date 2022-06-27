Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые не стоит разогревать в микроволновке

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты не рекомендуется греть в микроволновке.
Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые не стоит разогревать в микроволновке
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Так, в беседе с URA.RU специалист напомнила, что в картофеле и баклажанах находится соланин, который при разогреве превращается в яд.

Содержащиеся в свёкле, моркови, редисе и сельдерее нитраты преобразуются в нитрозамины, которые могут плохо влиять на нервную систему, почки и быть причиной отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода.

Также диетолог порекомендовала не разогревать и полезные масла, они также превращаются в яды.

А ферментированные продукты (квашеная капуста, мочёные яблоки, кисломолочные продукты), по словам Соломатиной, при нагреве могут терять свои полезные свойства.

Ранее заведующий отделением Российского научного центра рентгенорадиологии кандидат медицинских наук Александр Дзизария рассказал в беседе с НСН об особенностях правильного питания.

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