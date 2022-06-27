Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые не стоит разогревать в микроволновке

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты не рекомендуется греть в микроволновке.

Так, в беседе с URA.RU специалист напомнила, что в картофеле и баклажанах находится соланин, который при разогреве превращается в яд.

Содержащиеся в свёкле, моркови, редисе и сельдерее нитраты преобразуются в нитрозамины, которые могут плохо влиять на нервную систему, почки и быть причиной отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода.

Также диетолог порекомендовала не разогревать и полезные масла, они также превращаются в яды.

А ферментированные продукты (квашеная капуста, мочёные яблоки, кисломолочные продукты), по словам Соломатиной, при нагреве могут терять свои полезные свойства.

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