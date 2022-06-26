Глава Ростовской области спрогнозировал хороший урожай в регионе
Об этом сообщает РИА Новости.
«В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году», — сказал губернатор.
Голубев уточнил, что общая посевная площадь под урожай текущего года составила 4,8 млн га, на 95% площадей озимых проведена подкормка удобрениями, идёт успешная борьба с сорняками, болезнями и вредителями.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.