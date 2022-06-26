Глава Ростовской области спрогнозировал хороший урожай в регионе

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что состояние озимых культур в регионе позволяет надеяться, что в текущем году аграрии получат достойный урожай.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году», — сказал губернатор.

Голубев уточнил, что общая посевная площадь под урожай текущего года составила 4,8 млн га, на 95% площадей озимых проведена подкормка удобрениями, идёт успешная борьба с сорняками, болезнями и вредителями.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.

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