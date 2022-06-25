Более 100 спасателей привлекли к поискам после того, как две машины смыло в Чёрное море

Более 100 сотрудников МЧС России привлекли к поисково-спасательной работе после того, как две машины смыло в Чёрное море. По последним данным, один мужчина был спасён, найдены тела двух погибших женщин.

«Продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Чёрного моря... Всего привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что за сутки вертолётом Ка-32 было обследовано более 60 кв. км, а наземная группировка обследовала более 15 км береговой линии.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело после того, как две машины смыло в Чёрное море.

В двух автомобилях, которые потоком унесло в Чёрное море в районе посёлка Зубова Щель, находились семь человек, в том числе трое детей.