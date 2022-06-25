Более 100 спасателей привлекли к поискам после того, как две машины смыло в Чёрное море

Короткая ссылка
Более 100 сотрудников МЧС России привлекли к поисково-спасательной работе после того, как две машины смыло в Чёрное море. По последним данным, один мужчина был спасён, найдены тела двух погибших женщин.

«Продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Чёрного моря... Всего привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что за сутки вертолётом Ка-32 было обследовано более 60 кв. км, а наземная группировка обследовала более 15 км береговой линии. 

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело после того, как две машины смыло в Чёрное море.

В двух автомобилях, которые потоком унесло в Чёрное море в районе посёлка Зубова Щель, находились семь человек, в том числе трое детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить