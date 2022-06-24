Диетолог Стародубова высказалась о растущем интересе россиян к здоровому образу жизни

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала о растущем интересе граждан к здоровому питанию и образу жизни.

По мнению Стародубовой, избыточная масса тела и ожирение могут привести к депрессии, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарному диабету, излишней нагрузке на суставы, а соблюдение принципов здорового питания поможет этого избежать.

«В последние годы идёт рост интереса к различным экологическим аспектам и возможностям с помощью питания повлиять на состояние здоровья и фигуру», — приводит слова Стародубовой НСН.

По словам диетолога, в Москве сегодня много мест, где можно попробовать блюда, соответствующие всем принципам здорового питания.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» врач-нутрициолог Алексей Листошенков рассказал, что фрукты из семейства персиковых обладают множеством полезных для здоровья свойств.