Декан журфака МГУ Вартанова прокомментировала приёмную кампанию 2022 года

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова прокомментировала приёмную кампанию 2022 года.

«В этом году мы открываем набор на направление в рамках подготовки бакалавриата «Международная журналистика». В условиях, когда, казалось бы, многие международные процессы оказались приостановлены, может сложиться впечатление, что это направление утратило востребованность. Однако это не так», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в нынешних условиях нужны журналисты, которые дадут аналитику того, что происходит со странами в контексте глобальных тенденций.

«С этого года открывается совместная с Дальневосточным федеральным университетом магистерская программа «Теория и экономика цифровых медиа России и Азиатско-Тихоокеанского региона», которая предполагает обучение и в Москве, и во Владивостоке, а впоследствии — получение двух дипломов», — сообщила Вартанова.

Поступающим на журфак она посоветовала верить в себя и свои силы.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.