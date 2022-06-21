Специалист в сфере образования Галкина дала советы выпускникам

Руководитель направления «Высшее образование» в Skillbox Надежда Галкина дала советы выпускникам.

В беседе с Life.ru она рекомендовала молодым людям слушать себя — делать собственный выбор и не идти на поводу у родителей, друзей или маркетологов.

Как считает Галкина, не стоит идеализировать высшее образование. По словам эксперта, нужно быть готовыми к тому, что со временем придётся работать не по специальности.

Галкина также отметила, что высшее образование — это возможность развить soft skills.

Кроме того, считает эксперт, желательно учиться программированию, поскольку такие навыки используются в самых разных областях.

По мнению Галкиной, не нужно бояться изменений и ошибкой. Ещё один совет — не жалеть на образование средств.

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