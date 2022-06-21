Специалист в сфере образования Галкина дала советы выпускникам
- Gettyimages.ru
- © Willie B. Thomas
В беседе с Life.ru она рекомендовала молодым людям слушать себя — делать собственный выбор и не идти на поводу у родителей, друзей или маркетологов.
Как считает Галкина, не стоит идеализировать высшее образование. По словам эксперта, нужно быть готовыми к тому, что со временем придётся работать не по специальности.
Галкина также отметила, что высшее образование — это возможность развить soft skills.
Кроме того, считает эксперт, желательно учиться программированию, поскольку такие навыки используются в самых разных областях.
По мнению Галкиной, не нужно бояться изменений и ошибкой. Ещё один совет — не жалеть на образование средств.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.