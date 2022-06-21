Юрист Волчанский рассказал о способе вернуть товар без чека

Заместитель руководителя департамента частного права НИУ ВШЭ Михаил Волчанский рассказал о способе вернуть товар без чека.

В беседе с Life.ru он заявил, что если оплата была произведена с помощью банковской карты, то выписка со счёта позволит доказать покупку.

«Запросить выписку можно в отделении вашей кредитной организации. Если при расчёте на кассе вы предъявляли дисконтную карту или карту лояльности конкретного магазина, то и в этом случае продавец зачастую может увидеть сведения о приобретённом товаре в своей внутренней системе», — отметил юрист.

По его словам, для подтверждения сделки также можно найти свидетелей, присутствовавших во время покупки.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.