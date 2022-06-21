Гендиректор Демиховского машиностроительного завода Степнов рассказал о работе в условиях санкций

Андрей Степнов, генеральный директор Демиховского машиностроительного завода (входит в «Трансмашхолдинг»), рассказал о работе в условиях санкций.

«На самом деле, доля комплектующих отечественного производства в нашей продукции в последние годы составляла около 90%. Теперь мы перестраиваем производственные и логистические цепочки, замещаем некоторые позиции на аналоги из стран, дружественных России. По возможности планируем использовать сложившуюся ситуацию для увеличения доли на рынке», — заявил он в беседе с РИАМО.

Как отметил Степнов, линейка подвижного состава создана на основе базовой технологической платформы отечественного производства.

«Пассажиры, которые ездят на наших поездах, видят: российские машиностроители могут предложить им комфортный, экологичный, безопасный и красивый рельсовый транспорт», — пояснил он.

Степнов добавил, что в 2022 году завод выпустит 62 электропоезда нового формирования с составами от 4 до 11 вагонов.

Ранее руководитель коммерческого отдела Центрального научно-исследовательского института «Электрон» Екатерина Панкратова прокомментировала ситуацию с санкциями.