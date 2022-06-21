Офтальмолог рассказал о противопоказаниях к операциям по коррекции близорукости

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Профессор-офтальмолог, доктор медицинских наук, практикующий врач и заведующий офтальмологическим отделением Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Вардан Мамиконян рассказал о противопоказаниях к операциям по коррекции близорукости.
Офтальмолог рассказал о противопоказаниях к операциям по коррекции близорукости
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По его словам, среди основных противопоказаний — эпилепсия, психические расстройства и некоторые системные заболевания, а также катаракта, глаукома и отслоение сетчатки.

Также подобные операции противопоказаны при сахарном диабете, беременности, периоде грудного вскармливания.

«Потерять зрение при нынешнем уровне развития офтальмологии, лазерной хирургии можно лишь в редчайших случаях, это крайне маловероятно», — добавил Мамиконян в беседе с kp.ru.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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