В SuperJob оценили влияние ухода зарубежных компаний на рынок труда в России

Глава рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и оценил влияние этого фактора на рынок труда в стране.

«С одной стороны, идёт значительная перестройка в некоторых отраслях. Но уход иностранных компаний с российского рынка труда никакого значения для экономики не имеет. От слова вообще. Доля иностранных компаний на российском рынке труда ничтожно мала. Это всё легко замещается», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, большинство сотрудников зарубежных компаний в России сохраняют свои рабочие места, им продолжают выплачивать зарплаты.

«Они никого не увольняли, а отправили сотрудников во временный простой с сохранением зарплаты. И этот тренд на самом деле продолжается до сих пор», — добавил Захаров.

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