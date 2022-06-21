В Минтруде рассказали, на какие профессии всегда будет спрос

Замминистра труда и соцзащиты России Елена Мухтиярова перечислила профессии, на которые всегда будет спрос.

«Сейчас идёт активное изменение рынка труда. Но, подчеркну, ни в коем случае не его сокращение. Всегда будет спрос на врачей, учителей, социальных работников. Огромный потенциал по импортозамещению во всех областях экономики», — заявила она в беседе с «Российской газетой» в рамках ПМЭФ-2022.

Наряду с этим Мухтиярова отметила, что нынешняя ситуация в экономике является нетипичной.

«Даже по прогнозу по инфляции мы видим, как первоначальные ожидания снижаются. Так же и по ожиданиям по рынку труда. По представленному ранее прогнозу Минэкономразвития, безработица по итогам этого года составит 6,7%», — сообщила она.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.