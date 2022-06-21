В Нижегородской области подтвердили пять случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили пять случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 423 019 человек. Выздоровели 410 369 жителей, в том числе 56 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 2500 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.