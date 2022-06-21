В Удмуртии выявили 17 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за последние сутки выявили 17 случаев COVID-19.
В Удмуртии выявили 17 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 813 пациентов, в ковидных центрах 34 пациента находятся в состоянии средней тяжести, двое в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 32 жителя.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 10 случаев коронавируса за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 84 958.

Прививку от COVID-19 сделали 323 718 севастопольцев, оба этапа вакцинации прошли 308 877.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.

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