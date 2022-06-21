Аксёнов заявил, что поиски пропавших при атаке ВСУ на платформы в Крыму людей продолжаются

Поиски пропавших без вести людей после атаки украинских военных по буровым установкам «Черноморнефтегаза» будут продолжаться до тех пор, пока позволяют погодные условия и есть шанс найти работников живыми. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски», — написал он в Telegram.

Глава Крыма также рассказал, что семьям пропавших без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей.

Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.