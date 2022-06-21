Аксёнов заявил, что поиски пропавших при атаке ВСУ на платформы в Крыму людей продолжаются

Короткая ссылка
Поиски пропавших без вести людей после атаки украинских военных по буровым установкам «Черноморнефтегаза» будут продолжаться до тех пор, пока позволяют погодные условия и есть шанс найти работников живыми. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил, что поиски пропавших при атаке ВСУ на платформы в Крыму людей продолжаются
  • РИА Новости

«К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски», — написал он в Telegram.

Глава Крыма также рассказал, что семьям пропавших без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей.

Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить