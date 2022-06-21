В Москве запустили цикл семинаров по профилактике нарушений несовершеннолетних

В Москве запустили ежегодный цикл семинаров-совещаний по профилактике нарушений несовершеннолетних.

Об этом сообщает «Взгляд».

Семинары-совещания, организованные Министерством просвещения совместно с АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке управления президента по общественным проектам, направлены на совершенствование межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Во время семинаров специалисты сферы образования, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, социальной защиты населения, молодежной политики, здравоохранения, представители аппаратов региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональных антитеррористических комиссий, подразделений МВД по делам несовершеннолетних из 40 регионов России обсудят реальные инциденты с участием несовершеннолетних.

На окружных стратегических сессиях будут представлены обновленные образовательные программы для специалистов системы воспитания и профилактики, тематические вебинары Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.