В Москве запустили цикл семинаров по профилактике нарушений несовершеннолетних

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В Москве запустили ежегодный цикл семинаров-совещаний по профилактике нарушений несовершеннолетних.
В Москве запустили цикл семинаров по профилактике нарушений несовершеннолетних

Об этом сообщает «Взгляд».

Семинары-совещания, организованные Министерством просвещения совместно с АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке управления президента по общественным проектам, направлены на совершенствование межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Во время семинаров специалисты сферы образования, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, социальной защиты населения, молодежной политики, здравоохранения, представители аппаратов региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональных антитеррористических комиссий, подразделений МВД по делам несовершеннолетних из 40 регионов России обсудят реальные инциденты с участием несовершеннолетних. 

На окружных стратегических сессиях будут представлены обновленные образовательные программы для специалистов системы воспитания и профилактики, тематические вебинары Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.

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