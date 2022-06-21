Более тысячи гранатомётчиков ВВО изучат приёмы современного боя
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ВВО на сайте Минобороны России.
«...Гранатомётчики будут выполнять стрельбы совместно со снайперскими парами, что значительно увеличивает эффективность поражения движущихся на высокой скорости целей. Наблюдение за местностью будет выполняться с применением современных станций и комплексов разведки», — заявила пресс-служба ВВО.
В учениях примут участие более тысячи гранатомётчиков, которые будут отрабатывать программу практических стрельб с новыми элементами с применением ручных противотанковых гранатомётов РПГ и автоматических станковых гранатомётов АГС «Пламя».
Для наблюдения, идентификации целей и управления огнём военнослужащие будут использовать дневные и ночные приборы прицеливания, отрабатывать ведение огня со сменой позиций и по целям, находящимся на различной дистанции.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на полигоне в Хабаровском крае снайперы прошли горную подготовку, оттачивая свои навыки по спуску со склонов при помощи альпинистского снаряжения.