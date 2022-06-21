Более тысячи гранатомётчиков ВВО изучат приёмы современного боя

Более тысячи гранатомётчиков Восточного военного округа на предстоящих сборах изучат новые тактические приёмы для ведения современного высокоманёвренного боя.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ВВО на сайте Минобороны России.

«...Гранатомётчики будут выполнять стрельбы совместно со снайперскими парами, что значительно увеличивает эффективность поражения движущихся на высокой скорости целей. Наблюдение за местностью будет выполняться с применением современных станций и комплексов разведки», — заявила пресс-служба ВВО.

В учениях примут участие более тысячи гранатомётчиков, которые будут отрабатывать программу практических стрельб с новыми элементами с применением ручных противотанковых гранатомётов РПГ и автоматических станковых гранатомётов АГС «Пламя».

Для наблюдения, идентификации целей и управления огнём военнослужащие будут использовать дневные и ночные приборы прицеливания, отрабатывать ведение огня со сменой позиций и по целям, находящимся на различной дистанции.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на полигоне в Хабаровском крае снайперы прошли горную подготовку, оттачивая свои навыки по спуску со склонов при помощи альпинистского снаряжения.