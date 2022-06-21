В Кремле прокомментировали продажу Муратовым Нобелевской медали для помощи беженцам

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продажу на аукционе Нобелевской медали главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым для помощи беженцам.
В Кремле прокомментировали продажу Муратовым Нобелевской медали для помощи беженцам
  • AP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

Представитель Кремля отметил, что людей, помогающих прибывающим на территорию России беженцам с Украины, становится всё больше и больше.

«Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться. Всё-таки речь идёт об очень многих людях и о таком едином народном порыве», — сказал он.

Ранее стало известно, что медаль лауреата Нобелевской премии мира, принадлежащую главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, продали на аукционе в США за $103,5 млн.

Деньги, полученные с продажи награды, получат страны мира, в которых есть украинские дети-беженцы, а именно Польша, Россия, Германия, Молдавия, Словения, Чехия и Венгрия.

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Как говорится в решении нобелевского комитета, премия присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить