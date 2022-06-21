В Кремле прокомментировали продажу Муратовым Нобелевской медали для помощи беженцам
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- © Eduardo Munoz Alvarez
Представитель Кремля отметил, что людей, помогающих прибывающим на территорию России беженцам с Украины, становится всё больше и больше.
«Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться. Всё-таки речь идёт об очень многих людях и о таком едином народном порыве», — сказал он.
Ранее стало известно, что медаль лауреата Нобелевской премии мира, принадлежащую главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, продали на аукционе в США за $103,5 млн.
Деньги, полученные с продажи награды, получат страны мира, в которых есть украинские дети-беженцы, а именно Польша, Россия, Германия, Молдавия, Словения, Чехия и Венгрия.
Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Как говорится в решении нобелевского комитета, премия присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».