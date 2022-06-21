В Кремле прокомментировали продажу Муратовым Нобелевской медали для помощи беженцам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продажу на аукционе Нобелевской медали главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым для помощи беженцам.

Представитель Кремля отметил, что людей, помогающих прибывающим на территорию России беженцам с Украины, становится всё больше и больше.

«Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться. Всё-таки речь идёт об очень многих людях и о таком едином народном порыве», — сказал он.

Ранее стало известно, что медаль лауреата Нобелевской премии мира, принадлежащую главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, продали на аукционе в США за $103,5 млн.

Деньги, полученные с продажи награды, получат страны мира, в которых есть украинские дети-беженцы, а именно Польша, Россия, Германия, Молдавия, Словения, Чехия и Венгрия.

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Как говорится в решении нобелевского комитета, премия присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».