Участники «Московского долголетия» представят свою коллекцию на Московской неделе моды

Участники программы «Московское долголетие» представят на Московской неделе моды коллекцию одежды, созданную в рамках проекта «Мастерская дизайнеров».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Показ состоится 23 июня в 17:00 на Тверской площади. В коллекции более 30 модных образов, состоящих из брюк, юбок, платьев, пальто, блуз и другой одежды. На подиум выйдут ученицы модельной школы «Московского долголетия» «Королевская осанка».

«Мастерская дизайнеров» — проект «Московского долголетия», в рамках которого пожилые дизайнеры создавали модные образы под руководством известных модельеров: Игоря Гуляева, Ксении Серой, Леонида Алексеева, Галины Крючковой и Сергея Сысоева.

«Проект «Мастерская дизайнеров» стал одним из творческих экспериментов прошлого года и помог найти новые таланты. Участие наших дизайнеров в Московской неделе моды является высокой оценкой их работы и отметкой качества», — рассказал замглавы Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Перед показом дизайнеры расскажут, как проходила работа над коллекцией.

Ранее «Москва 24» сообщила, что традиционная столичная акция «День без турникетов» будет посвящена Московской неделе моды.