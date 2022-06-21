В Москве начали благоустройство территории около ТПУ «Славянский бульвар»

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о начале благоустройства территории около транспортно-пересадочного узла «Славянский бульвар».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Основная задача этих работ — создать условия для комфортного использования транспортного объекта. В процессе благоустройства территории планируется убрать воздушные кабельные линии, расширить пешеходную зону, обновить тротуары, водосточную сеть и асфальт, а также установить более 130 фонарей. Будет сделана гидроизоляция зданий для обеспечения защиты фундаментов.

«Около станции метро «Славянский бульвар» планируем сделать комплекс навесов «сухие ноги». Эти конструкции хорошо вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой», — отметил вице-мэр.

В 2022 году благоустроят территории рядом с 38 транспортными объектами в Москве.