В Москве начали благоустройство территории около ТПУ «Славянский бульвар»
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Основная задача этих работ — создать условия для комфортного использования транспортного объекта. В процессе благоустройства территории планируется убрать воздушные кабельные линии, расширить пешеходную зону, обновить тротуары, водосточную сеть и асфальт, а также установить более 130 фонарей. Будет сделана гидроизоляция зданий для обеспечения защиты фундаментов.
«Около станции метро «Славянский бульвар» планируем сделать комплекс навесов «сухие ноги». Эти конструкции хорошо вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой», — отметил вице-мэр.
В 2022 году благоустроят территории рядом с 38 транспортными объектами в Москве.