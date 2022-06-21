Сенатор Ковитиди рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на платформы в Крыму

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала о состоянии двух пострадавших в результате удара украинских военнослужащих по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

«Их состояние опасений не вызывает, реанимационные действия не требуются. Состояние средней степени тяжести», — цитирует её РИА Новости.

По словам Ковитиди, у них диагностированы ожоговые травмы.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

В Чёрном море продолжается поисковая операция.