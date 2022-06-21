Сенатор Ковитиди рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на платформы в Крыму

Короткая ссылка
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала о состоянии двух пострадавших в результате удара украинских военнослужащих по буровым платформам «Черноморнефтегаза».
Сенатор Ковитиди рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на платформы в Крыму
  • РИА Новости

«Их состояние опасений не вызывает, реанимационные действия не требуются. Состояние средней степени тяжести», — цитирует её РИА Новости.

По словам Ковитиди, у них диагностированы ожоговые травмы.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

В Чёрном море продолжается поисковая операция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить