Депутата облдумы Сахалина Пашова приговорили к 4,5 годам колонии

Суд приговорил депутата областной думы Сахалинской области Дмитрия Пашова к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

«Суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил собеседник агентства.

Пашова признали виновным в соучастии в контрабанде живого краба и уклонении от уплаты таможенных платежей.

1 марта сообщалось о том, что Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест депутата областной думы Сахалина Дмитрия Пашова.