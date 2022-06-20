Офтальмолог Мамиконян рассказал о причинах ухудшения зрения

Офтальмолог доктор медицинских наук Вардан Мамиконян рассказал о причинах ухудшения зрения.

«Лидируют так называемые оптические нарушения зрения: близорукость, астигматизм, дальнозоркость. Чаще всего встречается близорукость — примерно у 25%, или каждого четвёртого человека на земле. Это самый частый повод обращения людей к врачам-офтальмологам», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в большинстве случаев такое нарушение развивается в школьном возрасте.

Как отметил Мамиконян, вреднее всего постоянное рассматривание чего-либо на близком расстоянии.

«Также неблагоприятно влияет чтение лёжа, в движущемся транспорте, при плохом освещении», — добавил врач.

Ранее врач-офтальмолог Ольга Напылова в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по работе за компьютером.