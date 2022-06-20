Офтальмолог Мамиконян рассказал о причинах ухудшения зрения

Короткая ссылка
Офтальмолог доктор медицинских наук Вардан Мамиконян рассказал о причинах ухудшения зрения.
Офтальмолог Мамиконян рассказал о причинах ухудшения зрения
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«Лидируют так называемые оптические нарушения зрения: близорукость, астигматизм, дальнозоркость. Чаще всего встречается близорукость — примерно у 25%, или каждого четвёртого человека на земле. Это самый частый повод обращения людей к врачам-офтальмологам», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в большинстве случаев такое нарушение развивается в школьном возрасте.

Как отметил Мамиконян, вреднее всего постоянное рассматривание чего-либо на близком расстоянии.

«Также неблагоприятно влияет чтение лёжа, в движущемся транспорте, при плохом освещении», — добавил врач.

Ранее врач-офтальмолог Ольга Напылова в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по работе за компьютером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить