Офтальмолог Мамиконян высказался о норме внутриглазного давления

Офтальмолог доктор медицинских наук Вардан Мамиконян высказался о норме внутриглазного давления.

«Мы всё больше приходим к пониманию, что у каждого человека индивидуальные параметры состояния и работы организма. Поэтому вопрос нормы того или иного показателя становится всё более условным. Например, внутриглазное давление. Долгое время считалось, что норма — 20—21 мм рт. ст. Если показатель выше, ставился диагноз «глаукома», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, многочисленные наблюдения показали совсем другую картину: примерно у каждого десятого человека индивидуальная норма составляет 8—10 мм рт. ст.

«Мы работали над созданием прибора, который позволил бы определять индивидуальную норму в каждом конкретном случае. Но пока эта работа затормозилась. В то же время в современных клинических рекомендациях общую норму частично снизили», — отметил Мамиконян.

Он добавил, что в настоящее время, если у человека внутриглазное давление превышает 14—15 мм рт. ст., то для врача это повод задуматься о назначении препаратов, предотвращающих прогрессирование болезни.

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